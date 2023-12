Man gewond en bestolen van auto

Rond 23.25 uur komt op het operationeel centrum een melding binnen dat een man gewond is en beroofd is van zijn auto. Ter plekke treffen de agenten in een woning in de Dorpsstraat een gewonde man aan. Twee mannen zouden in de woning ruzie hebben gehad. Het slachtoffer is daarbij met een mes gestoken. De verdachte is er vervolgens met zijn auto vandoor gegaan. Agenten hebben verklaringen van getuigen opgenomen. De recherche doet verder onderzoek naar wat er precies is gebeurd.