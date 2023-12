13-jarige aangehouden met vermoedelijk explosief materiaal

De jongen kwam in beeld nadat een agent een harde knal hoorde nabij de Javastraat. De toegesnelde agenten konden de verdachte snel aanhouden. Tijdens het fouilleren bleek dat hij drie vermoedelijke cobra’s in zijn tas had zitten.

De politie vindt het heel zorgelijk dat minderjarigen met deze explosieven lopen over straat met welk doel dan ook. Dit illegale vuurwerk is niet alleen levensgevaarlijk, maar zorgt ook voor overlast en forse schade.

De politie reageert snel op meldingen van burgers over transport, handel, opslag en gebruik van illegaal vuurwerk en op meldingen over misbruik van legaal vuurwerk. Melden heeft altijd zin. Via de politie: 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.