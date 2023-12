Politie houdt drie mannen aan bij vechtpartij in Eindhoven

De vechtpartij begon in een horecagelegenheid aan de Kruisstraat in Eindhoven waar een man werd aangesproken door een groep mannen. Al snel liep dit gesprek uit de hand door wat duw- en trekwerk. De man wist zich los te rukken en vluchtte weg met zijn auto naar een woning op de Berliozlaan in Eindhoven. Daar aangekomen liep de man dezelfde groep mannen tegen het lijf als eerder die avond. Op straat ontstond er een grote vechtpartij waarbij ongeveer 10 mannen betrokken waren. Ook een aantal mannen die aanwezig waren in de woning mengden zich in de vechtpartij. De agenten die op de melding afkwamen hebben de vechtersbazen uit elkaar gehaald en zorgden dat de rust weer terugkeerde.

Vier mannen raakten gewond tijdens de vechtpartij. Alle slachtoffers zijn behandeld aan hun verwondingen en hebben het ziekenhuis verlaten.

Drie mannen zijn aangehouden. Twee zijn woonachtig in Duitsland en een man heeft geen woon- of verblijfplaats. Wij doen verder onderzoek naar de toedracht van deze vechtpartij.