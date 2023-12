Terugblik 2023: ‘Een inbraak waarvan je nooit weet of die voorbij is.’

Digitale vingerafdruk

'Met zo’n digitale vingerafdruk “klonen” criminelen iemands online identiteit’, legt Ruben uit. ‘Voorheen gaven we in dit soort zaken altijd het advies: “Als je gegevens zijn gelekt, wijzig dan je wachtwoord.” In dit geval werkte dat niet; het wachtwoord veranderde bij de criminelen dan gewoon mee. Omdat het publiek zich hier niet van bewust was, hebben wij vanuit Nederland een wereldwijde communicatiecampagne gehouden. Via politie.nl lanceerden we de website “Checkjehack”. Hier konden mensen zelf kijken of hun computer besmet was.

Met verschillende video’s en een podcast werden slachtoffers en daders gewaarschuwd. We bereikten er zeventien miljoen mensen mee en meer dan vijf miljoen mensen deden de check of hun inloggegevens in handen van criminelen waren gevallen. Zo vonden we 13.000 potentiële slachtoffers, die we meteen per mail konden helpen om hun online identiteit terug te krijgen. Later konden we door de samenwerking met anti-viruspartijen nog eens honderdduizenden mensen die besmet waren ook echt helpen om hier vanaf te komen. Da’s toch supergaaf? De campagne viel ook nog in de prijzen. “We wonnen de prestigieuze Galjaardprijs. Zowel het publiek als een vakjury vond “Check je hack” de beste publiekscampagne met de meeste impact. Dat was echt wel de kers op de taart.’

Dit verhaal maakt deel uit van een vierdelige interviewserie waarin politiemedewerkers terugblikken op het afgelopen jaar.