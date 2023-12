Aanhoudingen op verdenking van handel in vuurwerk en drugs

De politie kreeg informatie over de mogelijke aanwezigheid van professioneel vuurwerk in een woning in Assen. Ter plaatse troffen de collega’s inderdaad een aanzienlijke hoeveelheid zwaar vuurwerk aan. Twee minderjarige jongens zijn aangehouden voor het verhandelen hiervan.

Het onderzoek in die woning leidde de politie ook nog naar drie andere woningen in Assen. In een woning aan het Rochtplein werd vuurwerk aangetroffen, waaronder zogenaamde shells, cobra’s en nitraten.

Soft- en harddrugs

Daarnaast vond de politie in verschillende woningen handelshoeveelheden soft- en harddrugs. Al het vuurwerk, de drugs en andere goederen - waaronder veel contant geld - zijn in beslag genomen.

Aanhoudingen

Naast de eerder genoemde twee minderjarige jongens, zijn ook een 36-jarige vrouw, twee 20-jarige mannen en een derde minderjarige jongen aangehouden. De vrouw is aangehouden voor het bezit van vuurwerk en hard- en sofdrugs. De beide 20-jarige mannen worden verdacht van het bezitten dan wel het handelen van harddrugs. De derde minderjarige verdachte is aangehouden voor het verhandelen van vuurwerk en het handelen en het voorhanden hebben van drugs.

Risico’s van vuurwerk

Vuurwerk is in de afgelopen decennia steeds zwaarder, eenvoudiger verkrijgbaar en daarmee gevaarlijker geworden. Daarnaast worden deze explosieven steeds vaker gebruikt bij strafbare feiten. Niet alleen het afsteken is gevaarlijk, ook het vervoer en de opslag brengen grote risico’s met zich mee. Bij brand of andere ongelukken, zijn de gevolgen voor de omgeving niet te overzien.

Herken signalen van drugshandel

Daarnaast was er hier ook sprake van mogelijke drugshandel. Ook drugshandel levert gevaar op voor de woonomgeving, die hierdoor kan verslechteren. Denk aan drugsafval op straat, geweld, inbraken en andere ernstige delicten. Drugshandel is georganiseerde criminaliteit en dat willen we als politie en OM bestrijden. Er zijn signalen die je zelf kunt herkennen. Zo kan er sprake zijn van personen die af en aan lopen bij woningen of voertuigen. Het gaat om korte bezoekjes en de persoon vertrekt met een tasje of zakje.

Meld verdachte situaties

Vermoedt u dat er illegaal vuurwerk ligt opgeslagen ergens in uw omgeving? Of herken je signalen van drugshandel of dealen? Bel de politie op 0900-8844 of bel anoniem met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Is er sprake van spoed? Bel dan 112.