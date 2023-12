Zes verdachten aangehouden na plofkraak

Op vrijdagochtend 22 december even voor 5 uur vond er een plofkraak plaats bij een juwelier aan de Haarstraat in Rijssen. Een buurtbewoner werd wakker van een harde knal en is daarop in zijn auto gestapt en rond gaan rijden. Op de Haarstraat kwam hij in botsing met een auto, van het merk Audi, waarin meerdere mannen zaten. Deze mannen zijn na de aanrijding weggerend. De inmiddels gearriveerde politieagenten troffen op meerdere locaties en tijdstippen in totaal zes mannen aan die aangemerkt werden als verdachten van de plofkraak.

De kentekenplaten op de Audi waren van diefstal afkomstig.

De politie is op zoek naar camerabeelden van zowel vóór de plofkraak als erna. Deze kunnen worden geüpload: https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/uploadformulier.html?sid=db76a726-0d17-496c-8f46-7d63b06de2fb

Het onderzoeksteam wil graag in contact komen met getuigen die bijzonderheden hebben gezien en die nog geen contact hebben gehad met de politie. Zij kunnen bellen naar 0900-8844 en kenmerk: 2023586997 doorgeven.