Zeven personen als verdachte aangemerkt in verband met het overtreden van de Wet Natuurbescherming

(kraaienvangkooi)

In de zomer van 2023 is er een onderzoek gestart naar het illegaal vangen van beschermde inheemse vogels in de gemeente Ede. Het illegaal vangen van dergelijke vogels is een vorm van stroperij. Tijdens dit onderzoek werden op drie locaties in de gemeente Ede drie kraaienvangkooien en een ekstervangkooi aangetroffen. Deze zijn inbeslaggenomen.

Het gebruik van een dergelijke kraaienvangkooi is verboden op grond van de Wet Natuurbescherming. Het gebruik van een kraaienvangkooi is alleen toegestaan met een speciale ontheffing. Voor deze kooien was er geen ontheffing verleend.

Zeven verdachten

Uit verder onderzoek kwam naar voren dat er in totaal zeven personen konden worden aangemerkt als verdachten van het overtreden van de Wet Natuurbescherming. Tegen hen is proces-verbaal opgemaakt. Onder de zeven verdachten bevonden zich vier jachtaktehouders. De afdeling Korpscheftaken van de politie die gaat over de jachtaktes gaat beoordelen of de jachtaktes worden ingetrokken.