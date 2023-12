Doorzoeking leidt tot vondst hennep en partij vuurwerk

Er bestond al een vermoeden van hennepteelt op het bewuste adres voorafgaand aan de bestuurlijke controle. In het pand werd naast ruim vijf kilo hennep ook materialen aangetroffen voor de verwerking, verpakking en distributie van de drugs. Daarnaast werd 240 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. Zowel de drugs als het vuurwerk zijn in beslag genomen en vernietigd.

Buiten de verkoopdagen (28, 29 en 30 december 2023) is het verboden om meer dan 25 kilo vuurwerk per huishouden in bezit te hebben. Voor meer informatie over het veilig en legaal bezit van vuurwerk: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk/vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-weten-als-ik-vuurwerk-koop