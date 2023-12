Twee aanhoudingen na mishandeling station Castricum

Zondagochtend werd rond 02.20 uur op het perron van station Castricum een 18- en 19-jarige jongeman mishandeld door een groep jongeren. De slachtoffers werden meerdere keren tegen hun hoofd geschopt en geslagen. De groep jongeren wist na de mishandeling weg te komen. De twee slachtoffers werden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling van hun verwondingen.

Afgelopen week heeft de politie een 17-jarige jongeman uit Alkmaar en een 18-jarige jongeman uit Heerhugowaard aangehouden. Hun rol bij de mishandeling wordt verder onderzocht. De politie zoekt meer personen die betrokken waren bij de mishandeling. Dat meer aanhoudingen volgen wordt daarmee niet uitgesloten.

Bent u getuige geweest van dit geweldsincident en heeft u nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact op via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

2023268807