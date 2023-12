17-jarige aangehouden voor gewapende overval Febo Amsteldijk

Rond 01.00 uur komen twee gewapende mannen de Febo binnen. Direct worden de medewerkers en klanten bedreigd met een mes en een vuurwapen. De medewerkers en klanten vertonen moed door de verdachten te proberen verjagen. Er ontstaat een schermutseling waarbij meerdere personen, onder andere door heet frituurvet, gewond raken. De overvallers vluchten vervolgens in de richting van het Amstelstation. Aldaar heeft de politie een 17-jarige jongen aan kunnen houden. Deze persoon blijkt gewond te zijn en moet naar het ziekenhuis in verband met brandwonden. Van de tweede verdachte ontbreekt ieder spoor.

Heb je iets gezien?

De recherche doet onderzoek naar deze heftige overval en wil weten wat er gebeurd is en is een opsporingsonderzoek gestart naar de tweede verdachte. Het team komt graag in contact met getuigen en/of betrokkenen. Heeft u iets gezien of gehoord, of beschikt u over beelden? Neem dan contact op met de politie via het nummer 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000.