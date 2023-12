21 veroordeelden opgespoord en aangehouden

De personen waren veroordeeld voor uiteenlopende misdrijven, zoals overtreding van de Opiumwet, diefstal, stalking, mishandeling en vervalsing. De twintig aangehouden mannen en één vrouw variëren in leeftijd van 21 tot en met 52 jaar. De meesten waren veroordeeld tot celstraffen tussen de 60 en 2.934 dagen. Ook moeten sommige veroordeelden nog een schadevergoeding betalen.



Het EVA-Team traceerde een aantal veroordeelden door hun verblijfadres te achterhalen. Enkelen verbleven bij familie of vrienden. Een aantal keer deed de verdachte zelf de deur open. Anderen werden op de openbare weg aangehouden.



Voor het buitenland gesignaleerd

Twee van de veroordeelden stonden voor het buitenland gesignaleerd. Een 52-jarige man was veroordeeld voor een gevangenisstraf van 2.934 dagen voor seksuele uitbuiting en aanranding van kinderen, kinderporno en fraude. Het was niet zeker waar de man verbleef, maar wel in welke auto hij reed. Op 17 oktober zag het EVA-Team hem in Rijswijk rijden en kon hij worden aangehouden. Een 34-jarige vrouw moest voor inbraken nog 548 dagen gevangenisstraf uitzitten. Zij is op 27 november in Wateringen aangehouden.



Andere opvallende zaken

In Den Haag is een 46- jarige man aangehouden die was veroordeeld tot zestig dagen gevangenisstraf voor het gebruik maken van een vals reisdocument. Na onderzoek bleek hij iedere ochtend naar zijn werk te gaan en eind van de middag weer thuis te komen. Toen de man 2 oktober werd thuisgebracht van zijn werk, hield het EVA-Team hem aan.



Op 17 oktober werd in Den Haag een 21-jarige man aangehouden die was veroordeeld tot zestig dagen gevangenisstraf voor openlijk geweldpleging tegen personen en belediging van een ambtenaar. Toen het EVA-Team binnentrad bij het adres waar hij verbleef, was de man verstopt achter een slaapkamerdeur en kon hij na een korte zoektocht door het huis worden aangehouden.



Een 31-jarige man was veroordeeld tot 1.326 dagen gevangenisstraf in verband met Opiumwetdelicten en het lid zijn van een criminele organisatie. Tijdens onderzoek bleek hij in Leidschendam te verblijven. Bij het aanbellen deed de man zelf de deur open voor het EVA-Team en kon hij direct worden aangehouden.



Het EVA-Team

Het EVA-Team houdt zich binnen de politie-eenheid Den Haag actief bezig met de opsporing en aanhouding van veroordeelden die zich aan hun opgelegde straf proberen te onttrekken. Veroordelingen voor overvallen, woninginbraken en straatroven hebben bij de opsporing van gesignaleerden voor het EVA-Team de prioriteit, maar ook in het geval van schadevergoedingsmaatregelen of opgelegde geldboetes kan een veroordeelde rekenen op een bezoek van het EVA-Team.