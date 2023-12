Limburgs politiewerk in de schijnwerpers - Bureau Maastricht

Deze primeur is donderdag gedeeld met de politiemedewerkers van het basisteam Maastricht. Uit het basisteam zal de productiemaatschappij van Ewout zes duo’s selecteren waarmee hij in de periode van maart tot en met september mee op pad gaat. Het resultaat wordt in de vorm van negen uitzendingen vanaf het najaar uitgezonden op RTL4 en Videoland. Hier kun je ter illustratie fragmenten van Bureau Rotterdam terug zien.

Martijn Boer, teamchef Basisteam Maastricht: "Ik ben trots op de unieke kans welke ons basisteam krijgt: het mooie werk dat iedere dag in onze stad wordt gedaan aan een groot kijkerspubliek te laten zien. De medewerkers van het basisteam kunnen zich verheugen op een bijzondere periode waarbij wij een goed gastheer voor Ewout en zijn team zullen zijn.”

Nynke Mook, lid van de eenheidsleiding in Limburg: “Bureau Maastricht is een mooie kans om onze trots op onze eenheid naar voren te brengen. We kennen het programma als respectvol en de makers laten ook de mens achter het uniform zien. Limburg, Maastricht, onze veiligheidsproblematiek en onze mensen. En uiteraard hopen we dat onder de kijkers ook geïnteresseerde nieuwe collega’s zitten. We hopen op een mooi seizoen.”

Het is niet voor het eerst dat televisiemakers voor de Limburgse provinciehoofdstad kiezen. Het Warner Bros-programma ‘Flikken Maastricht’ laat zich al zeventien seizoenen inspireren door Maastricht. In maart zal bekend worden welke zes duo’s televisiekijkend Nederland in het najaar mee op pad nemen tijdens het politiewerk in Maastricht. Volg voor meer informatie Bureau Maastricht op Instagram, Facebook en Twitter.