Twee verdachten aangehouden na achtervolging

Rond 15.10 uur vond er in Borgharen een verdachte situatie plaats. Hierop werd door de politie de toegangsweg afgesloten. De twee verdachten sloegen vervolgens op de vlucht.



De auto waarin de verdachten zaten reed tegen een lichtmast en tegen twee voertuigen aan op de Terblijterwerg in Maastricht. Hierbij raakten twee mensen lichtgewond. In Berg en Terblijt reed de verdachte auto tegen nog twee andere auto’s aan.



Diverse politieauto’s hebben de bestuurder en bijrijder tot stoppen gedwongen. Hierbij raakte een politieauto beschadigd. Een van de inzittenden uit de verdachte auto raakte gewond. De bestuurder en bijrijder werden aangehouden voor poging doodslag. Er zijn nog geen leeftijd en woonplaats van de verdachten bekend op dit moment. De politie stelt een onderzoek in.