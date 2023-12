Man beroofd van horloge

Haarlem - Even voor 05.00 uur vanochtend is een 22-jarige man beroofd van zijn horloge in de Generaal Joubertstraat. Hij was even daarvoor uit de bus gestapt waarna hij werd achtervolgd door twee mannen. Zij wierpen hem na een strubbeling op de grond en namen zijn horloge van de arm. Nadat een omwonende reageerde op het tumult zijn de verdachten weggerend in de richting van de Schoterweg. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan, hem is slachtofferhulp aangeboden. De politie stelt onder andere een buurtonderzoek in.