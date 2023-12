Voordeuren vernield

Haarlem - Een harde klap, glasgerinkel, twee voordeuren kapot, huilende omwonenden. Consternatie is de Jan Haringstraat vannacht omstreeks 02.05 uur. Een onverlaat had vermoedelijk stuk explosief vuurwerk geplaatst voor de voordeur van een bewoner. Nadat het explosief was ontstoken rende hij weg in de richting van Heussenstraat. Er is aangifte gedaan. De politie is er veel aan gelegen dit misdrijf op te lossen. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.