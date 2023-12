Vermiste man (57) overleden aangetroffen in de IJhaven

Vrijdagochtend werd de man als vermist opgegeven. Agenten en de recherche zijn vervolgens in samenwerking met het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) in de omgeving van de IJhaven een groot onderzoek gestart. Vrijdagavond laat is het zoeken tijdelijk gestaakt en zaterdagochtend hervat. Het LTOZ heeft bij het zoeken honden en een sonarboot ingezet. Zaterdagmiddag is er een stoffelijk overschot gevonden in het water van de IJhaven ter hoogte van de Veemkade. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om de vermiste man. Uit onderzoek is gebleken dat hij niet door een misdrijf om het leven is gekomen maar er sprake is van een noodlottig ongeval. De familie van de man is in kennis gesteld van zijn overlijden. We wensen hen en verdere naasten veel sterkte met dit verlies.