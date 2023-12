Overval woning Vreeswijkstraat, politie zoekt getuigen

Rond 09.40 uur deed de bewoner zijn voordeur open nadat er bij hem werd aangebeld. Direct werd de bewoner door een onbekende man, die in het zwart gekleed was en een bivakmuts op had, naar binnen geduwd. De overvaller bedreigde het slachtoffer met geweld. Uit de woning nam de overvaller verschillende kledingstukken en geld mee.

Uitgebreid onderzoek

De politie heeft na de overval een uitgebreid onderzoek in de woning verricht. Ook is er buurtonderzoek gedaan en is er een verklaring van het slachtoffer opgenomen. Het onderzoeksteam is nog op zoek naar tips en camerabeelden.

Signalement verdachte

De woningovervaller stond rond 09.40 uur voor de deur van de woning aan de Vreeswijkstraat. Wie zag hem vlak voor of na de overval? Het signalement van de verdachte:

- Man

- Blanke huidskleur

- Rond de 40- jaar

- Atletisch postuur

- Rond de 1.90 a 1.95 meter lang

- Zwart jas

- Zwarte schoenen

- Zwarte handschoenen

- Zwarte rugzak

- Zwarte sporttas

- Zwarte bivakmuts

Informatie delen

De politie komt graag in contact met mensen die mogelijk meer informatie hebben over deze woningoverval. Heeft u iets gezien of gehoord, bijvoorbeeld van de vluchtende verdachte? Of bent u in bezit van relevante camerabeelden? Neem dan contact op met de opsporingstiplijn 0800-6070. Tippen kan ook via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Ook kan er informatie worden gedeeld via het onderstaande tipformulier