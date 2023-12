Tankstation overvallen getuigen gezocht

Omstreek 02.50 uur kwam een onbekende man het tankstation binnenlopen en bedreigde de aanwezige medewerker. De overvaller ging er uiteindelijk met een geldbedrag vandoor. Van de overvaller is het volgende signalement bekend: het betrof een lichtgetinte man van begin 20 jaar. Hij droeg een grijs met zwart vest, een bivakmuts en had een iPhone bij zich. Hij sprak tegen het slachtoffer accentloos Nederlands.



Getuigen

Op camerabeelden zijn vlak voor en na het tijdstip van de overval meerdere auto’s op het terrein van het tankstation te zien. De inzittenden van deze auto’s kunnen voor het onderzoek zeer belangrijke getuigen zijn, daarom roept de recherche deze mensen op zich te melden. Daarnaast komt de recherche graag in contact met overige getuigen. Heeft u in de nacht van vrijdag op zaterdag iets gezien in de omgeving van het tankstation aan de Oostweg dat mogelijk met deze overval te maken kan hebben. Of heeft u op een andere manier informatie die kan helpen de dader te vinden? Neem dan contact op met de recherche in Zoetermeer via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.