Aanhouding in onderzoek explosie in Numansdorp

Numansdorp - Zaterdag 23 december is een 32-jarige man uit Numansdorp aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosie bij een woning aan de Wethouder van Weldenweg op 6 december 2023. Uit onderzoek is gebleken dat de explosie vermoedelijk te maken heeft met een ruzie in de relationele sfeer. Desondanks gaat het onderzoek verder en de getuigen kunnen zich nog steeds melden.