Man met zwaar vuurwerk aangehouden Gretha Hofstralaan Vlaardingen

Om 03:00 viel het de agenten op dat in een geparkeerde auto een man op de achterbank zat. Bij de controle die daarop volgde deed hij alsof hij sliep. De auto werd grondig doorzocht en dat bleek niet voor niets. Onder de bijrijdersstoel lag zwaar illegaal vuurwerk dat ook gebruikt wordt bij explosies en waarvan het bezit strafbaar is. De Rotterdammer is aangehouden en wordt verhoord waarbij onderzocht wordt of er een verband is met de reeks explosies in Vlaardingen.

Blijf melden

Ook de komende tijd blijft er verscherpt toezicht in Vlaardingen. Politie, gemeente en particuliere beveiligers blijven zichtbaar en onzichtbaar aanwezig. Het onderzoek naar de explosies en wie betrokken zijn bij de uitvoering en vooral naar opdrachtgevers gaat onverminderd door. Melden blijft van groot belang. Ziet u iets verdachts, meld dit dan altijd bij ons meldt via 112. Melden kan natuurlijk ook anoniem via 0800-7000 of via Team Criminele Inlichtingen op 088 - 661 77 34.