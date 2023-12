Steekincident in Goedereede

Rond 20 uur kreeg de politie de melding binnen dat er een gewonde man op het dak van een schuurtje aan de Beresteyn zat. De brandweer haalde hem er van af en al snel bleek dat de 36-jarige man uit ‘s-Gravenhage mogelijk was gestoken De politie startte direct een onderzoek, wat leidde daar een woning aan de Stove. Daar werd een 37-jarige man uit Goedereede aangetroffen die mogelijk met het incident te maken had en ook hij werd aangehouden.

Al snel leidde het onderzoek naar meerdere verdachten. In De Lier werden in de nacht van 23 december een 42-jarige vrouw en een 26-jarige man uit Rotterdam aangehouden.

Agent onwel

Bij het betreden van de woning aan de Stove werd een van de agenten kort tijd onwel. In het huis rook de agent een sterke chemische lucht en hij werd niet goed. Hij werd door ambulancepersoneel nagekeken en knapte snel weer op.

Weet u wat er op 22 december in Goedereede gebeurd is? Was u getuige van het (steek)incident? Laat het ons weten en bel de politie op 0900-8844 of bel anoniem naar 0800-7000.