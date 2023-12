Negen aanhoudingen na voetbalongeregeldheden

Vrijdagavond 22 december 2023 stond de voetbalwedstrijd NAC- Willem II gepland in Breda. We weten ondertussen uit ervaring dat een grote groep, die zich supporter noemen van hun club, niet om de club of voetbal geven maar alleen uit zijn op rellen. Dat is dus een reden voor de politie om ME op te roepen die dan ook massaal aanwezig was.

Honden

Na de wedstrijd, die door Willem II gewonnen werd, ontstonden de ongeregeldheden. Een grote groep mannen, in zwart gekleed en met bivakmutsen op begon geweld te gebruiken tegen de ME. Na duidelijke waarschuwingen om weg te gaan werd er opgetreden. Er werden aanhoudingseenheden, politiehonden en -paarden ingezet om deze groep tegen te houden. Daarbij werden vier mensen gebeten door de honden en hebben vele klappen gekregen van de ME. Twee mensen zijn behandeld door ambulancepersoneel voor de bijtwonden. Ook is er later een verdachte aangehouden in de bus van Willem II supporters die op de weg terug was naar Tilburg.

Gewonden

Tijdens de acties en aanhoudingen zijn vier agenten fysiek gewond geraakt. Gelukkig licht gewond zoals het er nu naar uit ziet. Eén agent heeft last van een piep in zijn oor omdat er vuurwerk vlak bij hem ontplofte. Er is aangifte gedaan door deze agenten.

Brand

Omdat de supporters van Willem II in het vak opgehouden werden totdat ze veilig weg konden is er brandgesticht in dat vak. De brandweer is daarvoor opgeroepen.

Aanhoudingen

In totaal zijn negen verdachten aangehouden voor de feiten die bij dit soort incidenten horen, niet voldoen aan bevel of vordering, openlijk geweld, mishandeling en vernieling. Zes van de verdachten zijn dezelfde avond nog in vrijheid gesteld nadat ze een boete hebben gekregen. Drie verdachten moesten de nacht blijven. De recherche is een onderzoek gestart en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.