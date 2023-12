Twee verdachten aangehouden voor drie berovingen

De afgelopen tijd zijn in Waalwijk drie mensen beroofd van onder andere geld en persoonlijke spullen. Dat gebeurde na een afspraak via een datingchatsite. Eén slachtoffer is daarbij mishandeld.

Seks

Via de datingsite is het mogelijk om een (seks)afspraak te maken. In twee gevallen werd de afspraak gemaakt in Waalwijk. Vervolgens werden de slachtoffers beroofd.

Aanhoudingen

De recherche is direct een onderzoek gestart. Duidelijk was dat dit zo snel mogelijk gestopt moest worden. Na grondig speurwerk door de rechercheurs lukte het om achter de identiteit van twee verdachten te komen. Vrijdagmiddag zijn een 27-jarige inwoner van Sprang-Capelle en een 32-jarige inwoner van Waalwijk als verdachten aangehouden. Ze zullen zo spoedig mogelijk voor een Rechter-Commissaris geleid worden. Tot die tijd zitten ze bij ons vast. Het onderzoek is nog in volle gang en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Aangiftes

Er zijn tot nu toe drie mensen die aangifte gedaan hebben. De mogelijkheid bestaat dat er meer slachtoffers zijn maar dat die zich schamen om aangifte te doen. Toch roepen we deze mensen op om contact met de recherche van het District Hart van Brabant op te nemen via 0900-8844. In een gesprek met een rechercheur kan altijd beslist worden om wel aangifte te doen.