Verdachte aangehouden na bedreiging

Het begon met een melding in de Minnemansakker op zaterdag 23 december 2023 om 13.00 uur. Daar werd bij een woning aangebeld. Toen de bewoner opendeed werd hij bedreigd door een man die geld eiste. De aangever deed zijn deur dicht en belde de politie. Er zou mogelijk sprake zijn van een wapen.

Zoekactie

De verdachte was weggerend. De wijk werd direct dichtgezet en de politieheli werd opgeroepen om te zoeken. Na een zoekactie van bijna een uur werd een 17-jarige jongen uit Amstelveen aangehouden als verdacht van de bedreiging. Er wordt nog naar een wapen gezocht.

Verkeerde

Bij de zoekactie dachten enkele agenten dat inzittenden van een toevallig voorbijrijdende auto er iets mee te maken hadden. Deze auto is tot stoppen gedwongen en de inzittenden werden in eerste instantie aangehouden. De Officier van Dienst, die de aanhouding toetst zoals dat heet, was daar snel ter plaatse en concludeerde direct dat de inzittenden er niets mee te maken hadden. Ze zijn direct daar in vrijheid gesteld. Uiteraard zijn verontschuldigingen aangeboden aan deze mensen.

Getuigen

Misschien zijn er mensen die de verdachte in zijn vlucht gezien of misschien wel via hun deurbel opgenomen hebben. Dat willen we graag weten. Laat het weten:

- via de banners onder dit bericht of

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)