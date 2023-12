Politie onderzoekt overlijden vrouw in Eindhoven

Eindhoven - Het onderzoek naar de aangetroffen overleden 58-jarige vrouw in een seniorenwoning aan de Generaal Cronjéstraat in Eindhoven is nog in volle gang. Rechercheurs doen nog volop sporenonderzoek, nemen verklaringen af en proberen via een buurtonderzoek te achterhalen wat er zich precies heeft afgespeeld in het appartement. Een 55-jarige man is aangehouden voor zijn mogelijke rol bij het overlijden van de vrouw.