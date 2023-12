Gewonde vrouw overleden

De melding dat er iets in de woning was gebeurd kwam zaterdagochtend rond 08.45 uur bij de politie binnen. Toen agenten in de woning aankwamen was de vrouw zwaargewond. Zij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar ze vanochtend is overleden.

Er zijn twee verdachten aangehouden. Of zij een rol hebben gespeeld bij het overlijden van de vrouw wordt nu onderzocht. Verder vindt er zaterdag forensisch onderzoek plaats in de woning in de hoop dat dit meer licht werpt op wat er is gebeurd.

De politie zoekt getuigen die informatie hebben over wat er vanochtend is gebeurd op de Willem Vliegenstraat. Zij kunnen zich melden via 0900-8844 of bijgaand tipformulier.