Derde aanhouding in onderzoek naar explosies in Almere

Door een grootschalig onderzoek kon de recherche in korte tijd nu ook een derde verdachte aanhouden. Afgelopen week werden al een 16-jarige Almeerse jongen en een 16-jarige Amsterdamse jongen aangehouden.

Meerdere explosies

Vorig weekend waren er twee explosies bij woningen in Almere. De eerste was op zaterdagnacht 16 december bij een woning aan het Freyjaplantsoen. Een dag later op zondagnacht 17 december was er een ontploffing bij een woning aan de Valetaweg. Gelukkig raakte niemand gewond bij beide explosies. De politie startte direct een grootschalig onderzoek. Aan de hand van het onderzoek vermoedt de politie dat er een mogelijk verband is tussen de explosies. Ook wordt in het onderzoek een link gelegd met andere incidenten de afgelopen periode, zoals een geweldsincident in een woning op de Borneostraat op donderdag 9 november 2023. Het onderzoek gaat verder en de politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Deel informatie die je hebt

Heb jij informatie over de explosies en weet jij meer? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Dat kan door (gratis) te bellen naar 0800-7000. Ook online is dat mogelijk door hier te klikken. Ook anoniem melden bij de politie is mogelijk via Team Criminele Inlichtingen (TCI) door te bellen naar 088 – 66 17 734.