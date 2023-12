Verdachte (44) aangehouden in onderzoek Lobattostraat

De politie trof op donderdag 14 december rond 09.25 uur na een melding de overleden man aan. Hij lag onder een brug van de Lobattostraat, vlak achter het bouwbedrijf Gamma en naast de Megastores. Naar aanleiding van het aantreffen van de overleden man is er onder leiding van een officier van justitie een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart.

Verdachte aangehouden

Na uitgebreid onderzoek kwam deze verdachte in beeld en kon zondagochtend worden aangehouden. De aangehouden 44-jarige man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. De verdachte zit in beperkingen dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Voorbijgangster gezocht

Het onderzoeksteam komt heel graag met een voorbijgangster die in de nacht van woensdag 13 op donderdag 14 december met haar fiets door de Lobattostraat reed. Zij is nadrukkelijk geen verdachte maar heeft mogelijk iets gezien of gehoord dat van belang kan zijn in het opsporingsonderzoek. Daarom komt de politie graag in contact met deze voorbijgangster. Kent u deze mevrouw of bent u deze mevrouw dan kunt u zich melden op de onderstaande telefoonnummers of het tipformulier.

Informatie nog welkom

Het onderzoek is nog in volle gang en het onderzoeksteam wil graag in contact komen met mensen die in de nacht van 13 op 14 december in de omgeving van de brug bij de Lobattostraat waren of die andere informatie hebben. Informatie delen kan via de opsporingstiplijn 0800-6070 of via het onderstaande tipformulier. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.