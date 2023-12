Kogelgat in auto; politie zoekt betrokkenen en getuigen schietincident

Over het incident is nog veel onbekend, omdat er in eerste instantie geen meldingen waren. Pas toen het kogelgat in de auto zaterdag door een getuige werd opgemerkt en de politie na onderzoek een huls vond, werd duidelijk dat er geschoten moet zijn. Onder andere sporenonderzoek, buurtonderzoek en camerabeelden moeten meer duidelijk maken over wie betrokken zijn en of iemand gewond raakte. Ook dat is niet bekend.

Heeft u informatie en nog niet met de politie gesproken? Was u betrokken of getuige? Heeft u beelden? Laat het ons weten. Melden kan natuurlijk ook anoniem via 0800-7000 of via Team Criminele Inlichtingen op 088 - 661 77 34.