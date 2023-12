Grootschalig onderzoek dodelijke schietpartij

Rond 17.20 uur kwamen de eerste meldingen over een schietpartij bij de hulpdiensten binnen, maar mogelijk vond het incident al iets eerder plaats.

Ter plekke bleek inderdaad dat een man neergeschoten was. Hij werd gereanimeerd en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hij later aan zijn verwondingen overleden.

Onderzoek

Door de politie is direct tactisch, forensisch en digitaal onderzoek opgestart en zijn camerabeelden veiliggesteld.

Op dit moment is nog niet bekend wat de aanleiding of toedracht voor het incident is geweest. Verder is het nog onduidelijk of er sprake is van één of meerdere verdachten.

Vluchtroute

In de omgeving is gezocht naar de verdachte(n). Bij de vlucht zou een donkerkleurige auto gebruikt zijn. Mogelijk dat deze auto is weggereden in de richting van de Rijksweg Centrum/Zuid en vervolgens richting Glanerbrook. Ook is het mogelijk dat de vluchtroute via de Rijksweg Centrum/Zuid richting de autosnelweg A76 is geweest.

Specifieke getuige

Om meer duidelijkheid te krijgen is de politie dringend op zoek naar getuigen. Meer in het bijzonder wil het rechercheteam graag in contact komen met de persoon die kort voor het schietincident op de hoek van de Markt bij het gemeentehuis bij een lantaarnpaal stond. Mogelijk dat deze persoon de auto die door de verdachte(n) gebruikt is, opgemerkt heeft.

Maar ook andere mensen die iets bijzonders gezien hebben tussen 17.00 en 17.30 uur op of in de omgeving van de Markt in Geleen, een auto hebben zien wegrijden of andere informatie hebben, kunnen zich melden. Dit geldt ook voor de mogelijke vluchtroute richting Rijksweg / Glanerbrook of Rijksweg / A76. Dit kan via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Een vertrouwelijk gesprek met de TCI is ook altijd mogelijk.

Daarnaast zou de politie graag de beschikking willen krijgen over eventuele foto’s, filmpjes of dashcambeelden die mensen gemaakt hebben. Deze kunnen hier geuploaded worden.