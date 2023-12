Persoon overleden bij verkeersongeval

Het ongeval gebeurde rond 12.40 uur. Bij het ongeval waren een persoon op een fiets en een personenauto betrokken. Reanimatie van de persoon op de fiets mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan de verwondingen. Wat er precies gebeurd is, wordt onderzocht.

De weg is afgesloten in verband met het onderzoek.