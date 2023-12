Veel schade bij plofkraak Osdorperban

Rond 04.30 uur kreeg de politie diverse meldingen binnen van een aantal harde knallen. Ter plaatse zagen de agenten een grote ravage. Ramen waren vernield, lampen hingen los en de gehele geldautomaat was opgeblazen. Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen, maar dit had heel anders kunnen aflopen. Boven de geldautomaat bevinden zich woningen, waardoor de situatie nog ernstiger had kunnen zijn.

De politie startte direct een onderzoek en het Team Explosieven Veiligheid (TEV) en Forensische Opsporing hebben lange tijd onderzoek gedaan op de plaats delict. De straat is lange tijd afgezet geweest voor verkeer en openbaar vervoer, maar is inmiddels weer vrijgegeven. De recherche zet het onderzoek voort en verzoekt mogelijke getuigen en/of personen die beschikken over camerabeelden om contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of 0800-7000 (meld misdaad anoniem). Beeldmateriaal uploaden kan via de onderstaande knop.