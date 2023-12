Getuigen gezocht van mishandeling en vernieling

Er ontstaat door onbekende oorzaken een vechtpartij in een horecazaak aan de Vlasmarkt. De toegangsdeur is vernield en een personeelslid is geslagen. Als agenten op de melding afkomen, is het buiten op straat onrustig. Een omstander dreigt onder meer met een vork. De agenten hebben geweld moeten inzetten om de openbare orde te herstellen. Een verdachte, een 28-jarige man uit Vlissingen is gearresteerd op verdenking van vernieling. De politie onderzoekt ook de mishandeling van het personeelslid.

Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met getuigen of mensen die camerabeelden hebben van dit incident. Zij kunnen bellen met 0900-8844 of contact opnemen via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. Je blijft anoniem als je informatie over deze zaak deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2023-326167.