Zoekactie naar automobilist na achtervolging vanwege gevaarlijk rijgedrag

Na de melding van de spookrijder ging de politie op zoek naar de man. De bestuurder ontweek politieauto’s en vluchtte weg. Vanuit veiligheidsoogpunt liet de politie de man gaan en staakte de achtervolging. Korte tijd later kwamen vanuit Bunde meldingen van weggebruikers dat een automobilist zeer gevaarlijk rijgedrag vertoonde. Het bleek om dezelfde bestuurder te gaan. De politie kwam de man op het spoor op het moment dat hij op een voetpad reed. Hij ging rustiger rijden om vervolgens te vluchten. In Itteren reed hij zichzelf vast in een weiland. De bestuurder vluchtte te voet. Bij aankomst van de politie zagen de agenten dat de man op een eilandje in de nabijgelegen visvijver stond. Hij reageerde niet op verzoeken van de agenten. In plaats daarvan liep hij de visvijver in en uit. Op enig moment bleef de man in het water. Politie en brandweer zijn gestart met een zoekactie. Tot op dit moment is de man niet aangetroffen.