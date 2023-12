Inbrekers aangehouden op heterdaad in Haarlem

Rond 02.00 uur kreeg de politie melding van een heterdaad woninginbraak waarbij de bewoner de inbrekers zou hebben overlopen. De verdachten zijn vervolgens gevlucht in de richting van het Houtmanpad. Na een korte zoekslag en met behulp van een politiehond, konden de mannen alsnog worden aangehouden. De verdachten zitten vast en hun rol wordt verder onderzocht.

Bel 112 als u ziet dat ergens wordt ingebroken

Bewoners weten zelf het beste wanneer iets niet pluis is in hun buurt. Een vreemde die bij huizen naar binnen gluurt, bijvoorbeeld. Of activiteiten bij een huis waarvan u weet dat de bewoners op vakantie zijn. Als u dan 112 belt, kan de politie misschien een inbraak voorkomen of een inbreker op heterdaad aanhouden! Het bellen van 112 is bedoeld voor spoed. Dus niet alleen voor levensbedreigende situaties, maar zeker ook wanneer u getuige bent van een misdrijf of het voorbereiden van een inbraak of diefstal.

Zo maakt u het inbrekers lastig

Inbrekers maken gebruik van de gelegenheid die ze wordt geboden. U maakt het ze extra lastig met:

Goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen, (garage)deuren en eventuele lichtkoepels.

Een speciaal slot aan een inbraakgevoelige schuifpui.

Voldoende buitenverlichting.

Tijdklokschakelaars op alle verdiepingen van uw huis. Laat uw binnenverlichting op verschillende tijden aan en uit gaan.

Lees hier meer informatie over woninginbraken.

2023274777