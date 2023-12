Man aangehouden na steekincident in woning

Rond 23.35 uur kwam er een melding binnen dat er in de woning een steekincident had plaatsgevonden na een conflict. Toen politieagenten gingen kijken troffen zij het …-jarige slachtoffer zwaargewond aan. Het slachtoffer is direct vervoerd naar het ziekenhuis en daar behandeld aan zijn verwondingen.

Naast het 31-jarige slachtoffer, raakte ook een 58-jarige gewond aan zijn arm. Deze is ter plekke behandeld aan zijn verwondingen door de hulpdiensten. De verdachte kon in de omgeving van de woning worden aangehouden. Hij zit op dit moment nog vast.

De slachtoffers en de verdachte waren bekenden van elkaar. De recherche doet onderzoek naar de toedracht.