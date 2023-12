Beschonken bestuurster en bijrijder aangehouden

Kort voor de aanhoudingen kreeg de politie een melding van een auto die over de A58 bij Rucphen zou slingeren. Agenten kwam de auto tegen en gaven een stopteken. Dat leek in eerste instantie genegeerd te worden, maar uiteindelijk werd de auto aan de kant gezet. De bestuurster moest blazen. De indicatieve blaastest gaf aan dat ze mogelijk onder invloed van alcohol was. Hierop is ze aangehouden. De bijrijder begon zich hier mee te bemoeien en weigerde zich te legitimeren, dan man is hierop ook aangehouden.

Rijbewijs

Op het politiebureau blies de vrouw 530 u/gl. Voor een beginnend bestuurder geldt een limiet van 88 u/gl. Het rijbewijs van de Roosendaalse is ingenomen. Daarna is ze in vrijheid gesteld. Ook de man is, met een proces-verbaal op zak, naar huis gestuurd.