Man treft bij thuisbrengen schoonmoeder vreemde man in haar woning aan

De politie kreeg maandagavond een melding dat een man een woning was binnengedrongen in een ouderencomplex aan de Leuvenaarstraat. De dienders zagen buiten het complex een man op de grond liggen met daarop twee personen, een beveiligingsmedewerker en de schoonzoon van de vrouw waarbij was binnengeslopen. Hij vertelde dat hij zijn schoonmoeder had thuisgebracht. Zij zagen dat in de woonkamer een vreemde man op een stoel zat. Deze man stond op en vluchtte naar buiten. Door op de alarmknop te drukken, kwam een beveiliger snel ter plaatse waarna ze de indringer hebben vastgepakt in afwachting van de politie. De man had in de woning wat etenswaren uit de koelkast genuttigd maar verder niets gestolen. Het gaat om een bekende van de politie die door de stad zwerft en al vaker is aangehouden. Het is nog niet duidelijk hoe hij is binnengekomen.