Man verdacht van mishandeling echtgenote

De agenten kregen een melding dat in een woning aan de Grotestraat een vrouw een hoofdwond had opgelopen. Door de taalbarrière werd via de telefoon niet duidelijk wat er precies gebeurd was. Ter plaatse bleek dankzij een persoon die de Engelse taal machtig was dat het slachtoffer door haar man mishandeld zou zijn. Hij zou haar met een glas tegen het hoofd hebben geslagen. In de slaapkamer lag een plas bloed en een kapot glas. Hierop is hij als verdachte aangehouden.