Frontale aanrijding N280 Roermond

Hulpdiensten kregen rond 19:50 uur een melding van een aanrijding met meerdere gewonden. Politie, ambulance en brandweer zijn massaal ter plaatse omdat ook enkele kinderen en een baby gewond zijn geraakt. Alle gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Een van de auto’s die betrokken is bij de aanrijding heeft op de weghelft voor tegemoetkomend verkeer gereden. Hierdoor is een aanrijding ontstaan met een tegemoetkomende auto. Ter plaatse is de rijbaan gescheiden door een midden geleiding. Hoe de veroorzaker van de aanrijding op de verkeerde weghelft terecht is gekomen is onbekend. De tunnel van de N280 is in beide richtingen afgesloten voor verkeer zodat de hulpdiensten veilig kunnen werken.