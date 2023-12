Aanhouding na steekincident in Arum

Arum - Aan de Oude Kerkstraat in Arum heeft in de nacht van dinsdag 26 december op woensdag 27 december een steekincident plaatsgevonden. Hierbij is een 56-jarige man uit de gemeente Súdwest-Fryslân gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.