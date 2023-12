Onderbuikgevoel van wijkagent leidt tot tientallen ponypacks en meer

Uit het onderzoek van de wijkagent bleek het te gaan om een adres dat in het werkgebied van het basisteam Utrecht-centrum lag. Hierop deelde de wijkagent zijn informatie met de recherche, waarna zij ermee verder gingen. Het districtelijk flexteam kreeg de opdracht deze informatie concreet te maken en deed een aantal observaties.



Drugs, cash en illegaal vuurwerk in beslag genomen.

In de avond van 23 december werden door het flexteam overdrachten gezien. Dit was genoeg om de woning te betreden. Toen het Flexteam de inval deed werd er nog een goede poging gewaagd om producten te verstoppen. Alleen wezen diverse attributen in de woning erop dat het gebouw werd gebruikt ter opslag/verwerking van drugs. Het (korte) onderzoek van de wijkagent en zijn “onderbuikgevoel” leidde tot inbeslag name van:

grote hoeveelheid vermoedelijk cocaïne;

tientallen ponypacks vermoedelijk met cocaïne;

ruime hoeveelheid contant geld;

zak vol met vermoedelijk MDMA/xtc;

tientallen kilo’s aan illegaal (zwaar) vuurwerk.

Zwaar vuurwerk is ontzettend gevaarlijk!

Het afsteken van zwaar vuurwerk is illegaal en daarmee verboden. Naast dat het illegaal is, is het ook ontzettend gevaarlijk voor de gebruikers zelf. Zo kan het vuurwerk misschien eerder afgegaan en klapt het op het moment dat je het nog in je hand hebt. Doe het dus niet! Daarnaast is de opslag ervan ook gevaarlijk. Niet alleen voor jou, maar ook voor je omgeving. Het kan leiden tot serieuze explosies en dat is het niet waard.



Twee verdachten aangehouden

In de woning werden twee verdachten aangehouden. Het gaat om twee meerderjarige personen in relationele sferen. Een derde verdachte is vanwege zijn leeftijd ontboden en zal zich op een later tijdstip moeten komen melden bij de politie.



Verdachte situatie? Meld het!

Merkt u signalen op die misschien niet kloppen? Vertrouw uw onderbuikgevoel en meld het bij de ons! Verdachte situaties mogen direct doorgebeld worden naar 112. Ziet u een situatie die u niet vertrouwt? Bel dan ook 112. Samen met u maken we daarmee de omgeving een stukje veiliger.