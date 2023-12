Getuigen gezocht na overval op tankstation

Een man liep omstreeks 21.00 uur het tankstation in en eiste dat een medewerkster geld in een tas zou doen. De medewerkster weigerde dit, waarna de man ervandoor ging.

De verdachte vluchtte in de richting van de Muzieklaan. Hij droeg zwarte, gevlekte schoenen, een lichtkleurige broek en een zwart vest met een witte rits.

Iets gezien?

De politie onderzoekt de zaak. Heeft u dinsdagavond voor, tijdens of na de overval iets gezien in de buurt van het tankstation aan de Zwaardslootseweg? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.