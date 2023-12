Getuigen gezocht na overvallen op tankstation

De eerste overval is in de nacht van vrijdag 22 op zaterdag 23 december omstreeks 0.15 uur gepleegd. Dinsdag 26 december is er omstreeks 05.00 uur opnieuw een overval gepleegd op het tankstation.

In beide gevallen werd de overval gepleegd door een man die lopend het tankstation binnenkwam. Het lukte hem bij beide overvallen niet om iets buit te maken.

Signalement

Na de tweede overval is het volgende signalement van de overvaller gegeven. Het gaat om een man die een grijze trainingsbroek, een blauwe jas van het merk Under Armour en een zwarte bivakmuts droeg. Of er een verband is tussen beide overvallen, wordt onderzocht.

Iets gezien?

De politie onderzoekt de overvallen. Heeft u 22 of 23 december voor, tijdens of na de overvallen iets opvallends gezien in de buurt van het tankstation aan de Lammenschansweg? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.