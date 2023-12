Getuigen gezocht na woningoverval

Twee jongemannen belden maandagmiddag omstreeks 13.30 uur aan bij een woning in een appartementencomplex aan het Til Brugmanplantsoen. Nadat de deur opengedaan was, drongen de twee de woning binnen. Toen zij daar een van de bewoners tegenkwamen, renden zij de woning weer uit.

De jongemannen, die allebei een bivakmuts droegen, vluchtten over het pad langs het Laakkanaal in de richting van de Fruitweg.

Iets gezien?

De politie onderzoekt het incident. Heeft u 25 december voor, tijdens of na de overvalpoging iets verdachts gezien in de buurt van het Til Brugmanplantsoen? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.