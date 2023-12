Man zwaait met mes, politie lost waarschuwingsschot en zet politiehond in

De politie ontving rond 16.15 uur een melding van een gewapende man bij het drukke winkelcentrum. Hij zou een groot vleesmes vasthouden. Waarom de man daar met een mes liep was onbekend. Meerdere agenten reden naar de locatie om deze man te zoeken. Op de Smaragdstraat werd hij aangetroffen. Omdat hij nog steeds een flink mes in zijn hand hield, werd er door de agent gedreigd met het inzetten van een stroomstootwapen. Omdat de man niet luisterde en probeerde weg te lopen, werd het stroomstoopwapen gebruikt. Het bleek onvoldoende effect te hebben. De gewapende man draaide zich om en maakte stekende bewegingen richting de agent. Vanwege de dreigende situatie werd er vervolgens een waarschuwingsschot gelost. Hierop gooide de man het mes op straat en hij liep weg in de richting van een nabijgelegen appartementencomplex. Omdat het niet duidelijk was of hij nog meer wapens bij zich droeg, werd er ook pepperspray ingezet. Ook dit had weinig effect en hij bleef zich nog altijd hevig verzetten. Ondanks dat de man alles op alles zette om niet aangehouden te worden, lukte dit uiteindelijk toch met de inzet van een politiehond. Met bijtwonden in zijn onderbeen is de verdachte voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Daarna werd hij in de cel geplaatst op het politiebureau. Het mes is in beslag genomen. De bedreigde agent deed aangifte tegen de man.