Dodelijke aanrijding Zaandam, één aanhouding

Na onderzoek is de bestuurder van de vuilniswagen , een 41-jarige man uit de gemeente Heemskerk, achterhaald. Hij is aangehouden en verdachte. De afdeling Verkeersongevallen Analyse van de politie Noord-Holland, geassisteerd door de collega's van politie Amsterdam, doet nader onderzoek naar de toedracht en verwijtbaarheid. Voor de nabestaanden is slachtofferhulp en ondersteuning door een familieagent aangeboden.