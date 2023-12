Politie en NFI onderzoeken opbrengsten Crystal Meth

In de eerste elf maanden van 2023 zijn al twintig productielocaties voor Crystal Meth ontmanteld. In de twee voorgaande jaren bleef de teller over diezelfde periode nog steken op vijftien productielocaties. ‘Bij het oprollen van drugslabs treffen we bijna altijd ook lege vaten met resten grondstoffen aan. Of we vinden de grondstoffen op een locatie, die we kunnen linken met het lab’, vertelt André van Rijn van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) van de politie.

De politie deelt deze informatie vervolgens met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Hiermee maakt het NFI informatiebladen voor opsporingsdiensten, het Openbaar Ministerie, rechtbanken en advocaten. ‘Daarin leggen ze onder meer de productieprocessen vast’, legt Van Rijn uit. ‘De handel in drugs is vaak in contanten en criminelen houden lang niet altijd een controleerbare boekhouding bij. Met de informatiebladen van het NFI kunnen we vervolgens berekenen wat er is verdiend. Dat is belangrijk om te weten, want dan kunnen we het crimineel verdiende vermogen afpakken.’