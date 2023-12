Politie voorbereid op nieuwjaarsnacht met lokale aanpak

Om incidenten tijdens de nieuwjaarsnacht zo veel mogelijk te voorkomen, heeft de politie geïnvesteerd in contact met sleutelfiguren uit wijken en relevante netwerken. Samen met hen is gekeken naar de beste aanpak voor die specifieke buurt. Peije de Meij, landelijk coördinator jaarwisseling bij de politie: 'Samen met burgers werken wij aan een veilig verloop van de jaarwisseling in hun wijk en buurt. Op die manier weten wij waar de risico’s zitten en kunnen we sneller en effectiever handelen wanneer dat nodig is. Tijdens de nieuwjaarsnacht ligt onze prioriteit bij het veilig laten verlopen van de jaarwisseling voor burgers, collega’s en collega-hulpverleners.'



Ondanks personeelstekorten zijn tijdens de jaarwisseling genoeg agenten op de been, stelt De Meij. De jaarwisseling is de drukste nacht van het jaar. Dat vraagt van ons dat we keuzes moeten maken en handhaven waar dat het meest nodig is. Dit verschilt per situatie. Bij excessen treden we op. Hierbij hebben we vertrouwen in het vakmanschap van de politiemedewerkers.