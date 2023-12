Politie houdt man aan in onderzoek naar overlijden van Maas van den Heuvel

Deze zoekingen werden verricht in het kader van het onderzoek naar het overlijden van Maas van den Heuvel in Kampen en het onderzoek naar een gewelddadige woningoverval in Epe. In Schiedam hield de politie een 22-jarige man uit CuraƧao aan op verdenking van betrokkenheid bij het overlijden van Maas van den Heuvel. Het OM en de politie sluiten meerdere nieuwe aanhoudingen niet uit.